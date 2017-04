நாடு முழுவதும் 8 ஆம் வகுப்பு வரை ஹிந்தி கட்டாயமாக்க மனு - சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு

நாடுமுழுவதும் 8ஆம் வகுப்புவரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஹிந்தி மொழி பாடத்தை கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் பொது நல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

A PIL has been filed in the Supreme court seeking a direction to the Centre, states and union territories to make Hindi compulsory for students of class I-VIII across the country to promote unity and national integration.