ஆர் எஸ் எஸ்ஸுக்கெல்லாம் போய் நான் அஞ்சுவேனா.. பினராயி அதிரடி!

சங்பரிவார் அமைப்புகள் ஏற்கனவே பலரது தலைகளை எடுத்துள்ளாகவும், அதற்கு ஒருபோதும் நான் அஞ்சப்போவதில்லை என்றும் கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

English summary

Pinarayi vijayan's reaction on RSS leader declares Rs 1 crore reward for Pinarayi Vijayan's head. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that right-wing organisations, including the RSS, had been trying to divide the country, said Pinarayi vijayan.