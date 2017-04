சசிகலாவை தும்கூர் சிறைக்கு மாற்றக்கோரிய டிராபிக் ராமசாமியின் மனு தள்ளுபடி!

சசிகலாவை தும்கூர் சிறைக்கு மாற்ற கோரி டிராபிக் ராமசாமி தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

English summary

A petition seeking the transfer of Sasikala Natarajan from a Bengaluru jail to a woman's prison in Tumakuru has been rejected by the Karnataka High Court.