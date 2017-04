டிவிட்டரில் பிரதமர் மோடியால் ஃபாலோ செய்யப்படும் பெங்களூரு இளைஞர்.. என்ன காரணத்துக்காகன்னு பாருங்க!

பிதரமர் மோடி டிவிட்டரில் பெங்களூரு இளைஞரை பின் தொடர்ந்து வருகிறார். இந்த செய்தி நாடு முழுவதும் தீயாக பரவி வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

4th April : 'Dream come true' - Featuring on National TV channels & national FM channels. It probably was one of... https://t.co/fSwpjTNWav

. @narendramodi @swachhbharat @PMOIndia @mepratap @manoharparrikar @rajnathsingh @HRDMinistry @RailMinIndia @sureshpprabhu @sambitswaraj Thank you @narendramodi ji for your kind gesture. My entire family has been honoured. My dad has been closely following all your initiatives pic.twitter.com/3glYWmwBGk

Dear @narendramodi , My dad specifically wanted @swachhbharat logo to be there on my sister's wedding invitation, hence got it. @PMOIndia pic.twitter.com/kD28savm82

When your Member of Parliament shares the news about you! :) Thanks a lot Pratap Simha Pratap Simha, MP for your... https://t.co/Wa66GqwqBx

Dear @narendramodi , My dad specifically wanted @swachhbharat logo to be there on my sister's wedding invitation, hence got it. @PMOIndia pic.twitter.com/kD28savm82

English summary

Akash posted the picture of his sister's wedding card featuring the logo of Swachh Bharat, tagging PM Modi. A big surprise came to Akash when the Prime Minister himself retweeted his post and followed him back