சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி, ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் இரங்கல்

தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னாலா நேற்று காலாமானார். அவரது மறைவுக்கு பிரதமர் மோடி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Former Punjab CM and former Tamil nadu Surjith sing barnala died yesterday. PM Modi, Governor Viyasagar rao mourns for Surjith sing barnala's death.