அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துகள்.. தமிழில் மோடி பொங்கல் வாழ்த்து

அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துகள் என்று தமிழில் பிரதமர் மோட பொங்கல் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

PM Modi greets Pongal festival in Tamil to the Tamil people.