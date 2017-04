நாட்டின் மிக நீளமான சுரங்க சாலையை திறந்து வைத்தார் நரேந்திர மோடி!

ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நாட்டிலேயே மிக நீளமான சுரங்க சாலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று திறந்து வைத்தார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi is inaugurated India’s longest road tunnel on the Jammu-Srinagar Highway on Sunday, and security has been tightened ahead of his address regarding the same.