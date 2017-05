புத்த பூர்ணிமாவில் பங்கேற்க நாளை மோடி இலங்கை பயணம்.. தமிழர்களிடம் உரையாற்றுகிறார்

இலங்கையில் நடைபெறும் புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி நாளை அந்நாட்டுக்குப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு தமிழர்கள் வாழும் பகுதியிலும் மோடி உரையாற்றுகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Prime Minister Narendra Modi on a two-day visit to Sri Lanka to attend the biggest Buddhist festival 'Vesak Day' as its chief guest.