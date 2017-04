தமிழ் ஒரு சிறந்த மொழி.. பிற மாநிலங்களும் தமிழை அறிய வேண்டும்.. பிரதமர் மோடி புகழாரம்

தமிழகத்தோடு மற்றொரு மாநிலம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யட்டும், தமிழ் வாக்கியங்களை அந்த மாநிலங்கள் கற்கட்டும், தமிழ் எழுத்துக்களை அறிந்துகொள்ளட்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மோடி.

PM specially urged states to actively take part in 'Ek Bharat Shreshtha Bharat.' India's unparalleled diversity is our pride. pic.twitter.com/MAQJFc3jZW

English summary

PM Modi specially urged states to actively take part in 'Ek Bharat Shreshtha Bharat.' India's unparalleled diversity is our pride and Modi praises Tamil language.