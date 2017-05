இலங்கைக்கு பறந்தார் பிரதமர் மோடி... மீனவர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்குமா?

புத்த பூர்ணிமாவில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாள் பயணமாக இலங்கை புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

English summary

PM Modi left to columbu to participate in Buddha Purnima function ahead of two days visit