டிச.30-ம் தேதிக்கு பிறகு நேர்மையற்றவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும்: பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை

ஊழலை நாட்டில் இருந்து வேரோடு ஒழிக்கும் வரையிலும் இந்த கறுப்பு பண போர் தொடரும் என மோடி கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Our battle to fight corruption has been going on since the day we assumed office. A historic decision was taken on November 8, says PM Modi