என் தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள். - தமிழில் வாழ்த்திய பிரதமர் மோடி!

தமிழ்புத்தாண்டையொட்டி தமிழ் மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி தமிழில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PM Modi wishes tamils for the tamil new year in tamil on twitter.