இலங்கைப் பயணத்தை முன்னிட்டு தமிழில் டுவீட்டிய மோடி!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று இலங்கை செல்வது குறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தமிழில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 9:25 [IST]

English summary

PM Modi told in his twitter page that he will be in lanka for the next two days and conveyed this message in Tamil language