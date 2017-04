மோடியை சந்திக்க வைப்பதாக கூறி தமிழக விவசாயிகளை ஏமாற்றிய டெல்லி போலீஸ்!

டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழக விவசாயிகள் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்க வைப்பதாக கூறி டெல்லி போலீசார் ஏமாற்றி விட்டனர் என்று அய்யாகண்ணு வேதனை தெரிவித்தார்.

English summary

Farmers who protest in Delhi are taken to parliament to meet PM by Police. But they are not allowed to do so.