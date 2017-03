சன்னி லியோன் குறித்த சர்ச்சை... ராம் கோபால் வர்மா மீது போலீசில் புகார்!

ராம்கோபால் வர்மாவுக்கு எதிராக இந்துமத குழுவை சேர்ந்த பிரதிக்‌ஷா என்பவர் கோவா காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

A police complaint was filed against the filmmaker maker Ram Gopal Varma’s tweet on International Women’s day