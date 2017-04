வேளாண் அமைச்சருக்குப் பதில் வருவாய் துறை அமைச்சரின் வீட்டுக்குப் போன ஏ.டி.ஜி.பி!

கேரள மாநில காவல்துறை புலனாய்வு துறை ஏ.டி.ஜி.பி, வேளாண் துறை அமைச்சரின் வீட்டுக்குச் செல்வதற்கு பதிலாக வருவாய் துறை அமைச்சரின் வீட்டுக்கு சென்றதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADGP from Kerala has gone to Revenue minister instead of Agricultural minister.