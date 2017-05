செம்மர கடத்தல் ராணி சங்கீதாவின் கூட்டாளிகள் யார்? தமிழகம், கர்நாடகத்தில் அதிரடி விசாரணை!

செம்மரங்களை வெட்டி கடத்தியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் சிக்கிய சங்கீதா சாட்டர்ஜியின் கூட்டாளிகளைப் பிடிக்க திருப்பதி போலீஸார் தமிழகம், கர்நாடகத்துக்கு விரைந்துள்ளனர்.

English summary

Andhra police are going to probe the VIPs who are connected with red sandal smuggling. The Smuggler Sangeetha was arrested and put in Chitoor prison. While investigation she has named some others who helped in her smuggling.