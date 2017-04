100 ஏக்கர் நிலம், ஆடி கார் வைத்திருப்பதாக அவமானப்படுத்துகிறார்களே- டெல்லியில் கதறியழுத அய்யாக்கண்ணு

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகள் சாப்பிடுவதற்கு குருத்வாரில் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுவதாகச் சொன்னது அனைவரையும் கலங்க வைத்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Delhi Tamilnadu Farmers are protesting for 22 days. Ayyakkannu told that we are begging for food and sleeping in the road, when a report raised question about their food and accommodation.