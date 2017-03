பி.எப். உள்ளிட்ட சேமிப்பு திட்டங்களில் கை வைத்த மத்திய அரசு.. வட்டி குறைப்பால் ஏழைகளுக்கு பாதிப்பு

அரசின் இந்த நடவடிக்கையால், வங்கிகளும் தங்களது டெபாசிட்டுகள் மீதான வட்டியை குறைத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் வங்கி சேமிப்புதாரர்களும் பாதிக்கப்படுவார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The government has lowered interest rates on small saving schemes like PPF, Kisan Vikas Patra and Sukanya Samriddhi scheme by 0.1 per cent for the April-June quarter, a move that would prompt banks to cut their deposit rates.