டெல்லியில் மண் சோறு சாப்பிட்டு விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த பிரேமலதா!

29வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்தப் போராட்டக்களத்திற்கு நேரடியாக சென்று பிரேமலதா விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 15:26 [IST]

English summary

DMDK leader Premalatha meets protesting farmers in Delhi and extends her support to them.