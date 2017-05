குடியரசு தலைவரின் சென்னை பயணம் திடீர் ரத்து!

குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜியின் சென்னை பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

President of India Pranab Mukherjee's visit to Chennai has been canceled suddenly. The visit of the President has been canceled due to the arrival of a foreign leader.