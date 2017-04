விவசாயிகளின் பிரச்சனை தீர... நதிகளை இணைப்பது அவசியம்.. மண் சோறு சாப்பிட்டு பிரேமலதா பேச்சு

29வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வரும் தமிழக விவசாயிகளை டெல்லியில் தேமுதிக தலைவர் பிரேமலதா சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார். அப்போது நதி நீர் இணைப்பின் அவசியம் குறித்து பேசினார்.

English summary

DMDK leader Premalatha has urged interlinks rivers across India after met protesting farmers in Delhi.