விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக டெல்லியில் பச்சைப் புடவையில் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வரும் விவசாயிகளை பிரேமலதா விஜயகாந்த் இன்று நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார்.

English summary

Premalatha Vijayakanth meets tamil farmers in Delhi. She conveyed DMDK supports for the farmmers. She was wearing green saree in the farmers protest.