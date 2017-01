மக்கள் புரட்சிக்கு மகத்தான வெற்றி! தமிழக அரசின் ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்துக்கு ஜனாதிபதி பிரணாப் ஒப்புதல்!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான தமிழக அரசின் சட்டத்துக்கு ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி இன்று ஒப்புதல் அளித்தார்.

Story first published: Monday, January 30, 2017, 14:27 [IST]

English summary

President Pranab Mukherjee has approved the TamilNadu Govt's Bill for Jallikattu on today.