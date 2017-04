ஜிஎஸ்டி துணை மசோதாக்களுக்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல்.. ஜூலை 1 முதல் ஜிஎஸ்டி அமல்

ஜிஎஸ்டி தொடர்பான, நான்கு துணை மசோதாக்களுக்கும் ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி இன்று ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். எனவே ஜிஎஸ்டி வரி ஜூலை 1 முதல் நாடு முழுக்க அமலுக்கு வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

President Pranab Mukherjee clears all four supporting legislations related to Goods and Services Tax.