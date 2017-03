தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் கர்ப்பிணிகளுக்கு இனி 6 மாதம் ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு

தனியார் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் கர்ப்பிணிகளுக்கு 6 மாதம் ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு மசோதாவில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான ஒப்புதலை ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி அளித்தார்.

English summary

Women employees will now be able to get paid maternity leave of 26 weeks, up from 12 weeks, as per a new law.