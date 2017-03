பழைய 500, 1,000 ரூபாய் வைத்திருந்தால் அபராதம்... சட்டமசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல

பழைய 500 மற்றும் 1,000 ரூபாய் வைத்திருப்போருக்கு அபராதம் விதிக்கும் சட்டமசோதாவுக்கு குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Cessation of Liabilities\ Act, 2017, was passed by Parliament last month. The law, signed by President Pranab Mukherjee on February 27, also provides for a minimum fine Rs 50,000 for false declaration by persons who were abroad during the demonetisation period (November 9-December 30, 2016) and given time to deposit such scrapped notes with RBI till March 31.