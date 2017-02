மார்ச் 2ஆம் தேதி சென்னை வருகிறார் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி

குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி மார்ச் 2ஆம் தேதி சென்னை வரவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Friday, February 24, 2017, 17:23 [IST]

English summary

President of India Pranab mukherjee coming to chennai on march 2nd. He will be participated in the airforce program.