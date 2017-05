வாராக்கடன்களை வசூலிப்பதற்கான அவசர சட்டத்திற்கு ஜனாதிபதி ஒப்புதல்

நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகள், வாரக்கடன்களை வசூலிக்க அவசர சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதற்கு ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Indian President Pranab Mukherjee has given his nod to the ordinance dealing with the banking sector's non-performing loans and the amendment to the Banking act.