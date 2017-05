தமிழ் அறிஞர்களுகள் 18 பேருக்கு செம்மொழி விருது: ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி வழங்கினார்

செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ட விருதுகள் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடந்த விழாவில் வழங்கப்பட்டன.

presented ‘Presidential Awards for Classical Tamil’ for the year 2013-14, 2014-15 & 2015-16 today at Rashtrapati Bhavan