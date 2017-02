மறைந்த அகமது உடலுக்கு பிரதமர் மோடி நேரில் சென்று அஞ்சலி

நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று மயங்கி விழுந்த கேரள எம்பி இ.அகமது இன்று அதிகாலை மரணமடைந்தார். அவரது உடலுக்கு பிரதமர் மோடி நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

English summary

Kerala MP E.Ahamed passed away to morning. Prime minister Modi and ministers paid tribute to his body.