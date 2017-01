அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப்க்கு பிரதமர் மோடி டிவிட்டரில் வாழ்த்து!!

டெல்லி: அமெரிக்காவின் அதிபராக புதிய அதிபராக பதவியேற்றுள்ள டொனால்ட் ட்ரம்புக்கு பிரதமர் மோடி டிவிட்டர் மூலம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.ட்ரம்புடன் இணைந்து செயல்பட எதிர்பார்த்திருப்பதாகவும் மோடி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் 45வது அதிபராக டொனால்ட் ட்ரம்பு பதவியேற்றுள்ளார். அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் குடியரசு கட்சி வேட்பாளராக டெனால்டு டிரம்ப்பும் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளராக ஹிலாரி கிளின்டன் போட்டியிட்டனர்.

Congratulations @realDonaldTrump on assuming office as US President. Best wishes in leading USA to greater achievements in the coming years.