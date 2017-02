குஜராத் கழுதைகளைக் பார்த்து பயப்படுகிறார் அகிலேஷ்... மோடி கிண்டல்!

உத்தரப் பிரதேச மாநில முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவ், குஜராத் கழுதைகளைக் கண்டு பயப்படுவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Thursday had a point-by-point rebuttal for Uttar Pradesh Akhilesh Yadav’s recent donkey jibe aimed at him and Bollywood superstar Amitabh Bachchan.