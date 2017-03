தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் பெண்களுக்கு 6 மாத பேறுகால விடுப்பு.. லோக்சபாவில் சட்டம்

நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடரில் தனியார் நிறுவங்களில் வேலை பார்க்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆறு மாதகாலம் விடுப்பு அளிக்கும் மசோதா நிறைவேற்றபப்ட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Providing 6 months maternity leave for women who work in private sector draft was passed in parliament.