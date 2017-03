பிரியங்கா காந்தி ஒரு காகித புலி: வெற்றி பெருமிதத்தில் ஸ்மிருதி இரானி நக்கல்

உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளதைத் தொடர்ந்து, மோடியை விமர்சித்த பிரியங்கா காந்தி ஒரு காகித புலி என்று மத்திய ஜவுளித் துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கிண்டல் செய்துள்ளார்

English summary

As BJP headed towards a resounding victory in Uttar Pradesh, Union Minister Smriti Irani called Priyanka Gandhi a paper tiger.