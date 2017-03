காதலர் தின சர்ச்சை... கேரளாவில் சிவசேனாவுக்கு எதிராக முத்தம் தரும் போராட்டம்

சர்வதேச மகளிர் தினத்தில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்களை தாக்கிய சிவசேனா தொண்டர்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் முத்தம் தரும் போராட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

Kerala activists hugged and kissed each other in Protest against Shiv Sena members