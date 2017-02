சேவிங்ஸ் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தளர்வு... ஒரே நாளில் ரூ.24000 எடுக்க முடிந்ததா?

சேமிப்பு கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி முதல் ஏடிஎம்களில் ஒரே முறையில் 24000 ரூபாய் வரை எடுக்கலாம் என ரிசர்வ் வங்கி நேற்று அறிவித்தது. இதனால் இன்று வங்கிகளில் கூட்டம் குறைந்தே காணப்பட்டத

English summary

Reserve bank announced yesterday that the savings bank account holder can withdraw 24000 rupees in one day. so that in banks people crowed were less.