டெல்லியில் போராடும் தமிழக விவசாயிகளை நேரில் சந்தித்தார் புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமி

டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தும் தமிழக விவசாயிகளை புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி இன்று சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார்.

English summary

Puducherry chief minister Narayanasamy today met taminadu farmers who are protesting in delhi. He conveyed his support to the formers and urged government to implement the demands of farmers.