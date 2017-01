புனே இன்போசிஸ் பெண் ஊழியரை கொன்ற காவலாளி கைது- சிக்க வைத்த தடயம்

புனேயில் இன்போசிஸ் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த பெண் ஊழியரின் கொலை தொடர்பாக அசாமை சேர்ந்த காவலாளியை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Pune city police arrested a security guard working at the Infosys campus in connection with the murder of 25-year-old software engineer IT Park in Pune on Sunday night.