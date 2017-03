மது - போதை இல்லாத தேர்தலா.. பஞ்சாபில் சிக்கிய 2600 கிலோ போதைப் பொருட்கள்.. 12 லட்சம் லிட்டர் மது!

பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலில் 2 ஆயிரத்து 600 கிலோ போதைப்பொருட்கள் மற்றும் 12 லட்சம் லிட்டர் மதுபானங்கள் கைப்பற்றபட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

With drug menace being one of the major poll issues in Punjab, around 2,598 kgs of drugs and other narcotics worth Rs 18.26 crore were seized in the state , the Election Commission said.