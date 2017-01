தேர்தல் பிரசாரத்தில் பங்கேற்ற பஞ்சாப் முதல்வர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் மீது செருப்பு வீச்சு.. இளைஞர் கைது

தேர்தல் பிரசார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பஞ்சாப் முதல்வர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் மீது செருப்பு வீசப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Punjab chief minister Parkash Singh Badal, 89, was injured in the eye when a man hurled a shoe at him during an election campaign at Ratta Khera village in his assembly constituency, Lambi, in Muktsar district on Wednesday afternoon