அமரீந்தர் சிங்குக்கு இன்று பிறந்த நாள்.. "கிப்ட்டாக" கிடைக்குமா ஆட்சி?

பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் அமரீந்தர் சிங், இன்று 75 வது பிறந்த நாளை கொண்டாடும் நிலையில் அவருக்குப் பிறந்த நாள் பரிசாக, தேர்தல் வெற்றி அமையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Amrinder singh, congress leader of Punjab turns 75 years today. At the same Punjab poll result are coming and whether it will be a birthday day gift to him?