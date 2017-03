பஞ்சாபில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றப்போவது ஆம் ஆத்மியா? காங்கிரஸ் கட்சியா?

பஞ்சாப் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அம்மாநிலத்தில் ஆட்சியைப் பிடிக்கப் போவது ஆம் ஆத்மி? காங்கிரஸ் கட்சியா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

The three-cornered contest will draw to a close when Punjab elections results will be announced before the end of the day on Saturday. The battle between the Congress-led by Capt Amarinder Singh and the Shiromani Akali Dal-Bharatiya Janata Party alliance led by Parkash Singh Badal got interesting with Aam Aadmi Party's entry into the poll fray.