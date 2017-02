கோவா, பஞ்சாப்பில் சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு.. விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது!

இன்று காலை 7 மணிக்கு கோவா மாநிலத்தில் சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. 8 மணிக்கு பஞ்சாப்பில் தொடங்கியது. இதையொட்டி, பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Story first published: Saturday, February 4, 2017, 7:00 [IST]

English summary

Archrivals BJP and Congress will battle it out in the electoral arena when polls are held in Punjab and Goa today. With Arvind Kejriwal's AAP, debuting in assembly elections in the two states seeking to play a spoilsport for the two major contenders to power.