ராகுல்காந்தி காங். தலைவராக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர் - விளாசும் பர்கா சுக்லா சிங்

ராகுல்காந்தி தலைவராக இருப்பதற்கு கொஞ்சமும் தகுதியற்றவர் என முன்னாள் டெல்லி காங்கிரஸ் மகளிர் அணித் தலைவர் பர்கா சுக்லா சிங் சாடியுள்ளார்.

English summary

Delhi women congress chief Burkha shukla singh told press that Ragul gandhi is unfit to be a leader. She resigns from congress party.