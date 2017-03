வலுக்கிறது விவசாயிகளின் 17 நாள் போராட்டம்… ராகுல் காந்தி நேரில் ஆதரவு

டெல்லி 17வது நாளாக தமிழக விவசாயிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களை காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேரில் சந்தித்து இன்று ஆதரவு தெரிவிக்கின்றார்.

English summary

Congress vice president Rahul Gandhi will meet protesting farmers at Jantar Mantar in Delhi today.