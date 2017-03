ராகுல்காந்தி பெயரை கின்னசில் இடம்பெற மனு.... ஏன் தெரியுமா?

காங்கிரஸ் கட்சி 27 தேர்தல்களில் தோல்வி அடைந்ததை சாதனையாக கருதி ராகுல்காந்தி பெயரை கின்னஸ் புத்தகத்தில் சேர்க்க கோரி விண்ணப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது.

English summary

An engineering student Vishal Diwan from Madhya Pradesh has allegedly approached Guinness Book of World Records to request them enlist to Rahul Gandhi’s name for losing 27 elections in India.