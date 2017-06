ம.பி.யில் தடையை உடைத்து டூவிலரில் சென்ற ராகுல்- வழிமறித்து கைது செய்த போலீஸ்!

மான்ட்சார்: மத்திய பிரதேசம் மான்ட்சாரில் 6 விவசாயிகளை பலி கொண்ட துப்பாக்கிச் சூடு நடைபெற்ற இடத்தைப் பார்வையிட போலீசார் தடையை மீறி மோட்டார் சைக்கிளில் செல்ல் முயன்ற காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி கைது செய்யப்பட்டார்.

கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மத்திய பிரதேசத்தில் விவசாயிகள் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது. இப்போராட்டத்தை ஒடுக்குவதற்கான மான்ட்சார் என்ற இடத்தில் போலீசார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்.

இத்துப்பாக்கிச் சூட்டில் 6 விவசாயிகள் பலியாகினர். இந்த படுகொலையைக் கண்டித்து மத்திய பிரதேச மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் உக்கிரமடைந்துள்ளது.

இதனிடையே மான்ட்சாருக்கு காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று நேரில் சென்றார். அங்கு துப்பாக்கிச் சூடு நடந்த இடத்தைப் பார்வையிட புறப்பட்டார் ராகுல்.

#WATCH Congress VP Rahul Gandhi travels by road on a motorcycle to Madhya Pradesh’s #Mandsaur pic.twitter.com/CWoUq0zpWS