ரயில்வே பட்ஜெட்டில் டிக்கெட் விலை உயர்வு, குறைப்பு குறித்த அறிவிப்பு ஒன்றும் இல்லை

பொது மற்றும் ரயில்வே சேர்ந்த ஒருங்கிணைந்த பட்ஜெட் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில் ரயில் டிக்கெட் விலை அதிகரிப்பு, குறைப்பு பற்றிய எந்த அறிவிப்பும் இல்லை.

English summary

Railway tariffs were not announced in Union budget today by Finance Minister Arun Jaitley.