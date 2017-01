சண்முகநாதனின் பாலியல் தொல்லை.. தலைதெறிக்க தப்பி ஓடிய நைட்டூட்டி நர்ஸ்..

மேகாலயா ஆளுநராக இருந்த சண்முகநாதனின் பாலியல் தொல்லை தாங்க முடியாமல் நைட் டூட்டி நர்ஸ் ஒருவர் வேலையே வேண்டாம் என அண்மையில் ஓடிவிட்டதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:55 [IST]

English summary

Meghalaya Raj Bhavan staffers alleged that former Governor Shanmuganathan misbehave with one of former night duty nurse in their complaint letter.